Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 24.08.2025
87 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 6

Der Europa-Park in Rust steht für Adrenalin, Magie und Familienabenteuer. Seit seinem Bestehen im Jahr 1975 besuchten über 150 Millionen Gäste Deutschlands erfolgreichsten Freizeitpark. Ein Grund, sich den Europa-Park mal genauer anzuschauen. Was sind die Erfolgsgeheimnisse? Und wer steckt hinter dieser großen Erfolgsstory?

