Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 2: Red Bull
88 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 6
Ob im Nachtleben, am Arbeitsplatz oder auf der Rennstrecke - Red Bull ist allgegenwärtig. Was einst als Nischenprodukt begann, hat sich zu einer der bekanntesten Marken der Welt entwickelt. Doch wie kam es dazu? Welche Strategien stehen hinter dem Siegeszug des Energy-Drinks - und was macht Red Bull besonders? Eine Reise in die Welt einer Marke, die längst mehr ist als ein Energy-Drink.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins