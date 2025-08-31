Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 31.08.2025
88 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 6

Ob im Nachtleben, am Arbeitsplatz oder auf der Rennstrecke - Red Bull ist allgegenwärtig. Was einst als Nischenprodukt begann, hat sich zu einer der bekanntesten Marken der Welt entwickelt. Doch wie kam es dazu? Welche Strategien stehen hinter dem Siegeszug des Energy-Drinks - und was macht Red Bull besonders? Eine Reise in die Welt einer Marke, die längst mehr ist als ein Energy-Drink.

