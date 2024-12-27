Was macht den Geschmack von Coca-Cola so einzigartig?Jetzt kostenlos streamen
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 2: Was macht den Geschmack von Coca-Cola so einzigartig?
88 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 6
Vom 5-Cent Getränk in der Apotheke hin zum milliardenschweren Unternehmen. Coca-Cola ist die Nummer eins im Segment der Erfrischungsgetränke. 94% der Weltbevölkerung kennen die Marke "Coca-Cola". Und auch in Deutschland ist der amerikanische Softdrink nicht wegzudenken. Doch was macht den Geschmack so einzigartig und war tatsächlich mal Kokain in dem Drink enthalten? Diese und weitere spannende Fragen werden aufgeklärt.
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
