Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Lieblingsmarken der Deutschen

Volkswagen, Opel, BMW & Co.

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 15.09.2024
Volkswagen, Opel, BMW & Co.

Volkswagen, Opel, BMW & Co.Jetzt kostenlos streamen

Die Lieblingsmarken der Deutschen

Folge 3: Volkswagen, Opel, BMW & Co.

90 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 6

Egal wo man sich auf der Welt aufhält - jeder kennt und schätzt sie: Deutsche Autos. Marken wie Audi, Volkswagen, Opel, BMW, Porsche und Mercedes blicken auf eine lange Geschichten zurück. Die Reportage beschäftigt sich mit vielen Fragen rund um die Automobilindustrie.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Lieblingsmarken der Deutschen
Kabel Eins
Die Lieblingsmarken der Deutschen

Die Lieblingsmarken der Deutschen

Alle 3 Staffeln und Folgen