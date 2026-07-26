Playmobil, Märklin, Carrera & Co.Jetzt kostenlos streamen
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 1: Playmobil, Märklin, Carrera & Co.
88 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Playmobil, Märklin und Carrera - diese Namen stehen seit Jahrzehnten für Spielspaß, Qualität und deutsche Handwerkskunst. Wir blicken hinter die Kulissen der Kultmarken und zeigen, warum sie Generationen von Kindern und Erwachsenen begeistern. Von der Welt der bunten Playmobil-Figuren über die detailgetreuen Modelleisenbahnen von Märklin bis hin zu den rasanten Rennbahnen von Carrera: Was sind die Erfolgsgeheimnisse dieser deutschen Marken?
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Die Lieblingsmarken der Deutschen
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Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Kabel Eins & © Season 1: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins