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Die Lieblingsmarken der Deutschen

Playmobil, Märklin, Carrera & Co.

Kabel EinsStaffel 5Folge 1vom 26.07.2026
Playmobil, Märklin, Carrera & Co.

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Die Lieblingsmarken der Deutschen

Folge 1: Playmobil, Märklin, Carrera & Co.

88 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Playmobil, Märklin und Carrera - diese Namen stehen seit Jahrzehnten für Spielspaß, Qualität und deutsche Handwerkskunst. Wir blicken hinter die Kulissen der Kultmarken und zeigen, warum sie Generationen von Kindern und Erwachsenen begeistern. Von der Welt der bunten Playmobil-Figuren über die detailgetreuen Modelleisenbahnen von Märklin bis hin zu den rasanten Rennbahnen von Carrera: Was sind die Erfolgsgeheimnisse dieser deutschen Marken?

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