Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 3: IKEA
87 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 6
IKEA ist seit Jahren die Nummer eins unter den Möbelhäusern in Deutschland - und längst mehr als nur ein Ort, an dem man Regale kauft, die man später mit dem falschen Inbusschlussschlüssel zusammenbaut. Wir machen den Qualitätscheck: Wie viel Alltag hält das berühmte IKEA-Design tatsächlich aus? Funktioniert das "System IKEA" eigentlich in allen Ländern der Welt gleich? Und: wie nachhaltig kann ein globaler Möbelkonzern wirklich arbeiten?
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Die Lieblingsmarken der Deutschen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Kabel Eins & © Season 1: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins