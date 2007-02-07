Gentlemen, starten Sie die Motoren!Jetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 07.02.2007: Gentlemen, starten Sie die Motoren!
44 Min.Folge vom 07.02.2007Ab 12
Manni Ludolf ist mal wieder stinksauer auf seinen ältesten Bruder. Wie kann Uwe ihm nur unterstellen, er habe den Motor eines Autos kaputt gefahren, das die Ludolfs für ihre Autoverwertung eingekauft haben? Das kann Manni unmöglich auf sich sitzen lassen und fordert Genugtuung! In einem Vergleichstest will er beweisen, dass er über mehr Feingefühl verfügt als Bleifuß Uwe. Die Brüder werden auf der Rennstrecke gegeneinander antreten, jeder in einem Fahrzeug seiner Wahl. Der Clou: Beide Autos müssen ohne Öl und ohne Wasser fahren. Welches Modell wird da wohl schneller auf der Strecke bleiben?
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.