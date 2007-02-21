Rückwärts schneller als vorwärtsJetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 21.02.2007: Rückwärts schneller als vorwärts
44 Min.Folge vom 21.02.2007Ab 12
Frauenheld Uwe findet, dass der alte Citroën 2CV auf dem Schrottplatz entsorgt werden sollte. Sein Bruder Manni ist da ganz anderer Meinung. Erinnerungen an seine Fahrschulzeit lassen ihn bei dieser Ente sentimental werden, und deshalb möchte Manni den Wagen keineswegs zur Schlachtbank bringen. Als ein Kunde einen alten DAF 55 zur Verschrottung anliefert, ist die Lösung des Problems schnell gefunden: Eine Wette soll über die Zukunft der Ente entscheiden. Uwe behauptet nämlich, dass er mit dem alten DAF rückwärts schneller fahren kann, als Manni mit dem Citroën vorwärts.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.