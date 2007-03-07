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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Der Caravan zieht weiter

DMAXFolge vom 07.03.2007
Der Caravan zieht weiter

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 07.03.2007: Der Caravan zieht weiter

44 Min.Folge vom 07.03.2007Ab 12

Manni Ludolf geht in Therapie. Um etwas gegen die Wohnwagen-Allergie ihres Bruders zu unternehmen, beschließen die Ludolfs: Ausnahmsweise darf ein Wohnanhänger auf dem hauseigenen Schrottplatz abgestellt werden. Damit das De-sensibilisierungsprogramm seine Wirkung nicht verfehlt, muss Manni natürlich auch eine Nacht im Wohnwagen verbringen. Da Manni ohne seine Gartenzwerge aber nirgendwo hingeht, platziert er sie erst einmal im „Vorgarten“ des Caravans. Eine wirkliche Zukunft hat der Wohnwagen auf dem Schrottplatz allerdings nicht.

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