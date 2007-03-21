Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 21.03.2007: Elchtest à la Ludolf
44 Min.Folge vom 21.03.2007Ab 12
Schwedenwochen im Westerwald! In dieser Episode von „Die Ludolfs - 4 Brüder auf’m Schrottplatz“ dreht sich alles um das Land der Wikinger. Vom protzigen Volvo Bertone Coupé, über den klassischen Elchtest, bis hin zu „Köttbullar“, den berühmten schwedischen Hackbällchen. Natürlich beschäftigen sich die autoverrückten Brüder aus Dernbach auch mit diesem Thema auf ihre eigene, unnachahmliche Art.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.