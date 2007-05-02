Mannis Gedanken zum KlimawechselJetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 02.05.2007: Mannis Gedanken zum Klimawechsel
44 Min.Folge vom 02.05.2007Ab 12
Während die ganze Welt über den Klimawandel diskutiert, ist auch unter den vier Brüdern auf dem Schrottplatz im Westerwald eine ökologische Debatte entbrannt. Günter steht bei der lebhaften CO2-Diskussion mit einer vollkommen sauberen Weste da, denn der Senior ist seit Jahren kein Auto mehr gefahren. Technik-Freak Manni kommt da mit seinem Audi A6, einem drei Liter Boliden, schon viel eher in Argumentationsnöte. Bruder Uwe hält von der ganzen Diskussion rein gar nichts, weil CO2 in seinen Augen Pflanzendünger ist, und Computerhirn Peter findet, dass Autos früher einfach effizienter waren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.