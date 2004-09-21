Die Lugners - Staffel 3 Folge 1 - HochzeitstagJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 1: Die Lugners - Staffel 3 Folge 1 - Hochzeitstag
48 Min. Folge vom 21.09.2004
Nach 13 Jahren scheint nur mehr wenig Sonne in Mausis und Mörtels Ehe. Mitgrund dafür ist Mausis Entscheidung den Lugner´schen Familiensitz komplett zu renovieren und das ganz gegen den ausdrücklichen Wunsch ihres Mannes. Fast lässt Mausi das ganze Fest platzen, doch Mörtel hat noch ein Ass in petto.
