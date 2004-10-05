Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

ATVStaffel 3Folge 3vom 05.10.2004
48 Min.Folge vom 05.10.2004Ab 6

Geschafft. Die Villa der Lugners ist renoviert und Mausi und Mörtel laden zu einer feucht-fröhlichen Einweihungsparty. Um vom Stress der letzten Wochen Abstand zu gewinnen fahren die Lugners samt Omi auf Erholungsurlaub in die Toskana. Doch auch dort sind die Nachwehen der jüngsten Vergangenheit noch zu spüren.

ATV
