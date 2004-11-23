Die Lugners - Staffel 3 Folge 8 - TürkeiJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 8: Die Lugners - Staffel 3 Folge 8 - Türkei
49 Min.Folge vom 23.11.2004Ab 6
Noch einmal versucht Mörtel das Familienheil wieder herzustellen und fährt mit Mausi und Jacqueline in die Türkei zum entspannen. Ein Urlaub nach Mausis Geschmack: Das Hotel hat 5 Sterne, einen unerschöpflichen Vorrat an Essen und Wellnessprogramme ohne Ende. Ist Mausi nun endlich zufrieden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4