Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 3 Folge 8 - Türkei

ATVStaffel 3Folge 8vom 23.11.2004
Die Lugners - Staffel 3 Folge 8 - Türkei

Die Lugners - Staffel 3 Folge 8 - TürkeiJetzt kostenlos streamen

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 8: Die Lugners - Staffel 3 Folge 8 - Türkei

49 Min.Folge vom 23.11.2004Ab 6

Noch einmal versucht Mörtel das Familienheil wieder herzustellen und fährt mit Mausi und Jacqueline in die Türkei zum entspannen. Ein Urlaub nach Mausis Geschmack: Das Hotel hat 5 Sterne, einen unerschöpflichen Vorrat an Essen und Wellnessprogramme ohne Ende. Ist Mausi nun endlich zufrieden?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
ATV
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Alle 16 Staffeln und Folgen