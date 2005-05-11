Die Lugners - Staffel 4 Folge 4 - Lugners go USA (2)Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 4: Die Lugners - Staffel 4 Folge 4 - Lugners go USA (2)
Mörtel, Mausi und Jacki in New York. Mausi sucht sofort zielstrebig nach ihren Manolo Blahnik Luxustretern, doch Mörtel interessiert nur Sightseeing. Schließlich gilt es zu verhindern, seine borstige Frau mit 7000 Dollar Schuhen (exkl. MWST) auszustatten und so zerrt er Frau und Tochter quer durch die Stadt zu allen Sehenswürdigkeiten. Da nützt kein Nörgeln und Jammern: selbst bei Regen und Schneeschauern treibt Mörtel seine Familie aus der kuscheligen Suite im altehrwürdigen Waldorf-Astoria hinaus in die Kälte. Die Rache folgt natürlich prompt - Mausi und Jacki ziehen Mörtels Kreditkarte ein und strapazieren Mörtels Nervenkostüm bis an den Rand.
