Folge 3: Die Lugners - Staffel 6 Folge 3 - Lugners in Ischgl
48 Min.Folge vom 23.05.2007Ab 6
Wenn das nicht wahre Freundschaft ist. Nachdem Mörtel Paris Hilton und ihren Ischgler Prosecco-Hotelier zum Opernball einlud, ist jetzt die Gegeneinladung dran. Die Lugners verbringen eine Woche Sonnenschilauf im "Mallorca der Alpen". Mörtel & Mausi werden dort wie Paris Hilton herself empfangen. Huskyschlittenfahrt, VIP-Party in der Disco Pascha und der Bürgermeister von Ischgl muss sogar als Schilehrer herhalten. Höhepunkt des Urlaubs: Das Scissor Sisters Konzert auf der Idalpe. Die Lugners in der ersten Reihe fußfrei als Super-Top-VIPs.
