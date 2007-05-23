Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Staffel 6 Folge 3 - Lugners in Ischgl

ATVStaffel 6Folge 3vom 23.05.2007
48 Min.Folge vom 23.05.2007Ab 6

Wenn das nicht wahre Freundschaft ist. Nachdem Mörtel Paris Hilton und ihren Ischgler Prosecco-Hotelier zum Opernball einlud, ist jetzt die Gegeneinladung dran. Die Lugners verbringen eine Woche Sonnenschilauf im "Mallorca der Alpen". Mörtel & Mausi werden dort wie Paris Hilton herself empfangen. Huskyschlittenfahrt, VIP-Party in der Disco Pascha und der Bürgermeister von Ischgl muss sogar als Schilehrer herhalten. Höhepunkt des Urlaubs: Das Scissor Sisters Konzert auf der Idalpe. Die Lugners in der ersten Reihe fußfrei als Super-Top-VIPs.

ATV
