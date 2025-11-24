Die Martina Hill Show
Folge 1: Folge 1
25 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Zum Auftakt ihrer ersten eigenen Comedyshow "Die Martina Hill Show" freut sich die "Queen of Comedy" unter anderem auf Angela Merkel, Heidi Klum und Daniela Katzenberger und stellt sich die Frage: Was wäre, wenn ... Heidi Klum nicht Topmodel, sondern Filialleiterin eines Supermarkts geworden wäre?
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1