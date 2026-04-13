Die Millionenshow vom 13.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Millionenshow
Folge 73: Die Millionenshow vom 13.04.2026
48 Min.Folge vom 13.04.2026
Mit Wissen und einem Quäntchen Glück haben diesmal diese vier Kandidatinnen und Kandidaten die Chance auf den Gewinn von 1 Million Euro: Christian Feichter aus Salzburg, Edith Grünbichler aus Wien, Gabriele Dumps aus Niklasdorf in der Steiermark und Martin Koch aus Klosterneuburg in Niederösterreich. Bildquelle: ORF/Stefan Gregorowius
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