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Die Millionenshow

Die Millionenshow vom 13.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 73vom 13.04.2026
Die Millionenshow vom 13.04.2026

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Die Millionenshow

Folge 73: Die Millionenshow vom 13.04.2026

48 Min.Folge vom 13.04.2026

Mit Wissen und einem Quäntchen Glück haben diesmal diese vier Kandidatinnen und Kandidaten die Chance auf den Gewinn von 1 Million Euro: Christian Feichter aus Salzburg, Edith Grünbichler aus Wien, Gabriele Dumps aus Niklasdorf in der Steiermark und Martin Koch aus Klosterneuburg in Niederösterreich. Bildquelle: ORF/Stefan Gregorowius

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