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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Das Schafsbiest von Boone County

DMAXFolge vom 06.10.2014
Das Schafsbiest von Boone County

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 06.10.2014: Das Schafsbiest von Boone County

45 Min.Folge vom 06.10.2014Ab 12

Teamleiter Trapper und seine Männer nehmen es mit dem sagenumwobenen „Sheepsquatch“ auf. Bereits um 1890 soll das Monstrum Bergarbeiter im Boone County terrorisiert haben. Der Überlieferung zufolge hat die Kreatur Wolle wie ein Schaf, lange Hörner, Hauer wie ein Wildschwein und Hinterhufe wie ein Hirsch. Mit einer robusten Falle aus Stacheldraht wollen die Jäger das Ungetüm zur Strecke bringen...

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