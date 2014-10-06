Das Schafsbiest von Boone CountyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 06.10.2014: Das Schafsbiest von Boone County
45 Min.Folge vom 06.10.2014Ab 12
Teamleiter Trapper und seine Männer nehmen es mit dem sagenumwobenen „Sheepsquatch“ auf. Bereits um 1890 soll das Monstrum Bergarbeiter im Boone County terrorisiert haben. Der Überlieferung zufolge hat die Kreatur Wolle wie ein Schaf, lange Hörner, Hauer wie ein Wildschwein und Hinterhufe wie ein Hirsch. Mit einer robusten Falle aus Stacheldraht wollen die Jäger das Ungetüm zur Strecke bringen...
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.