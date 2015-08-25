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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Der Snallygaster von Preston County

DMAXFolge vom 25.08.2015
Der Snallygaster von Preston County

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 25.08.2015: Der Snallygaster von Preston County

44 Min.Folge vom 25.08.2015Ab 12

In dieser Episode machen sich „Trapper“, „Huckleberry“ und Fährtenleser „Wild Bill“ auf den Weg nach Preston County in West Virginia, um Beweise für die Existenz des „Snallygasters“ zu finden. Ein fliegendes Reptil mit sechs Metern Flügelspannweite und 15 Zentimeter langen Krallen: Die mysteriöse Kreatur wurde zum ersten Mal Mitte des 17. Jahrhunderts von deutschen Einwanderern gesichtet, und ein Fallensteller schwört, er hätte die gruselige Bestie kürzlich mit eigenen Augen auf einem Forstweg gesehen. Die Monster-Jäger gehen der Sache auf den Grund.

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