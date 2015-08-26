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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Das Höhlenmonster von Greenbrier County

DMAXFolge vom 26.08.2015
Das Höhlenmonster von Greenbrier County

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 26.08.2015: Das Höhlenmonster von Greenbrier County

44 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 12

Die Monster-Jäger machen in West Virginia Jagd auf ein furchterregendes Höhlenwesen. Die menschenähnliche Kreatur soll über zwei Meter groß sein und fast 300 Kilo wiegen. Es gibt Tonaufnahmen und ein Foto von der Bestie - die heißeste Spur führt das Team nach Greenbrier County. Dort wurde der Höhlenmann zuletzt gesichtet. Bei ihren Nachforschungen entdecken die Trapper und Fallensteller in einem unterirdischen Labyrinth jede Menge abgenagte Knochen. Ist das der Beweis, dass die mysteriöse Gestalt tatsächlich existiert?

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