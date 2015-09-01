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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Der blutige Heuler von Harrison County

DMAXFolge vom 01.09.2015
Der blutige Heuler von Harrison County

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 01.09.2015: Der blutige Heuler von Harrison County

44 Min.Folge vom 01.09.2015Ab 12

Die gruselige Kreatur, der die Monster-Jäger in dieser Folge auf der Spur sind, wurde zum ersten Mal im Jahr 1929 in Harrison County, West Virginia, gesichtet. Bergarbeiter fanden dort immer wieder übel zugerichtete Tiere. Die Kadaver waren blutleer, offenbar wurden sie komplett ausgesaugt: von einem mysteriösen Wesen, das die alteingesessenen Bewohner der Region den „Heuler” nennen. Handelt es sich bei der Bestie mit dem Katzenkopf um ein Phantom oder ist an den Horrorgeschichten etwas Wahres dran?

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