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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Der Grassman von Ohio

DMAXFolge vom 29.08.2015
Der Grassman von Ohio

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 29.08.2015: Der Grassman von Ohio

87 Min.Folge vom 29.08.2015Ab 12

In Perry County, Ohio, geht die Legende vom „Grassmann“ um - dem größten aller Bigfoots. Das mysteriöse Wesen mit rotbraunem Fell wurde zum ersten Mal im Jahr 1869 von Einwanderern gesichtet, und kürzlich hat ein Jäger in der Nähe von Moonshine Hollow Tonaufnahmen von der fast 450 Kilo schweren Kreatur gemacht. Dort finden „Trapper“ und seine Kameraden bei ihren Recherchen auch Fußspuren. Mit Wärmebildkameras legen sich die Südstaatler in der Dunkelheit auf die Lauer, um die Bestie einzufangen.

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