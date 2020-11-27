Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 27.11.2020: Ist Jeff ein Verräter?
45 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12
Der Legende nach verwandelte sich die Seele eines Shawnee-Schamanen nach dessen Tod in einen schwarzen Wolf. Demnach wäre der „Black Wolf“ eine Art Sensenmann, der die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits geleitet. Ist das Fabelwesen gekommen, um Jeff zu holen? Die „Monster-Jäger“ sorgen sich um ihren Kameraden, denn der Südstaatler benimmt sich auffällig – als wäre er von bösen Geistern besessen. Oder verlieren im Basiscamp langsam alle den Verstand? Es gibt nur einen Weg, das Rätsel aufzuklären: Die Jäger und Fallensteller müssen in Virginia den schwarzen Wolf einfangen.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.