Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 04.12.2020: Undercover im dunklen Wald
44 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 12
Im Lee County macht sich Unmut breit, weil „Trapper“ und Jeff auf eigene Faust ermitteln. Das Duo weiht den Rest des Teams nicht in seine Pläne ein, das sorgt in der Gruppe für schlechte Stimmung. Bei einer Zusammenkunft besinnen sich die „Monster-Jäger“ auf ihre gemeinsamen Ziele, denn ihr Vorhaben können die Jäger und Fallensteller nur mit vereinten Kräften in die Tat umsetzen. Drei Meter hoch, zehn Meter Durchmesser und in der Mitte ein Köder: Die Südstaatler bauen in Virginia ein Fangschlingen-Labyrinth. Können sie damit im Black Forest den schwarzen Wolf festsetzen?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.