Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (4/14): Die schwarze Maria

ORF IIIStaffel 1Folge 20vom 23.11.2025
50 Min.Folge vom 23.11.2025

Maria Zinggl ist der Sündenbock eines kleinen, abgeschiedenen Dorfes. Es heißt, sie sei eine Hexe und für alles Böse verantwortlich, das im Ort geschieht. Als maskierte Männer eines Nachts sie aus ihrem Haus und dem Dorf vertreiben wollen, erstattet sie Anzeige bei der Polizei. Wenig später wird Marias Tochter tot auf einem Misthaufen aufgefunden. Lisa steht bei ihren Nachforschungen vor einer Mauer des Schweigens. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Rainer Egger (Sterntaler) Teresa Harder (Maria Zinggl) Pia Baresch (Nora Zinggl) Franz Buchrieser (Hanns Mazinger) Xaver Hutter (Christoph Mazinger) Klaus Ofczarek (Tobias Stadler) Werner Wultsch (Alois Blaschzik) Dietrich Siegl (Georg Stöger) u.a. Regie: Detlef Rönfeldt Bildquelle: ORF/BEO-Film

