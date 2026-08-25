Die Ollie & Moon Show: Einmaliges Eis-ErlebnisJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 24: Die Ollie & Moon Show: Einmaliges Eis-Erlebnis
12 Min.Folge vom 25.08.2026
Ollie und Moon haben sich eine Eismaschine gekauft. Doch statt richtigem Eis kommt am Ende nur eine klebrige Eis-Suppe heraus. Aus diesem Grund fliegen die beiden nach Italien. Dort will Stanleys Cousin Tucci eine neue Eissorte kreieren: Das „Beste-Freunde-Eis“. Dumm nur, dass Ollie und Moon ausgerechnet jetzt unterschiedliche Meinungen haben. Sie sind etwa gar nicht beste Freunde, so, wie sie immer gedacht haben? Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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