Die Ollie & Moon Show: Klopfende KängurusJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 25: Die Ollie & Moon Show: Klopfende Kängurus
12 Min.Folge vom 25.08.2026
Ollie glaubt, dass Kängurus mit ihren Beinen Klopfgeräusche machen können. Moon hingegen denkt eher, dass Kängurus mit der Zunge schnalzen können. Um dies zu klären, reisen die beiden Freunde nach Australien und schließen eine Wette ab: Wer zuerst ein Känguru sieht, wird zum Champion des Tages! Doch dabei vergessen die beiden, alles andere zu bewundern, was Australien zu bieten hat. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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