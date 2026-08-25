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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Klopfende Kängurus

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 25.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Klopfende Kängurus

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Die Ollie & Moon Show

Folge 25: Die Ollie & Moon Show: Klopfende Kängurus

12 Min.Folge vom 25.08.2026

Ollie glaubt, dass Kängurus mit ihren Beinen Klopfgeräusche machen können. Moon hingegen denkt eher, dass Kängurus mit der Zunge schnalzen können. Um dies zu klären, reisen die beiden Freunde nach Australien und schließen eine Wette ab: Wer zuerst ein Känguru sieht, wird zum Champion des Tages! Doch dabei vergessen die beiden, alles andere zu bewundern, was Australien zu bieten hat. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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