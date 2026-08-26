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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Die Bergrettungs-Katzen

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 26.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Die Bergrettungs-Katzen

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Die Ollie & Moon Show

Folge 26: Die Ollie & Moon Show: Die Bergrettungs-Katzen

12 Min.Folge vom 26.08.2026

Als Ollie und Moon von der heldenhaften Rettung eines Vogelkükens hören, möchten sie auch gute Taten vollbringen. Während Ollie dabei eher an eine ehrenamtliche Tätigkeit denkt, ist Moon sofort im Superhelden-Modus. Zufällig hat Stanley einen Freund in der Schweiz, der bei der Bergrettung arbeitet. Doch um Bergretter zu werden, müssen Ollie und Moon erst einen Test bestehen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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