Die Ollie & Moon Show: Ein Stift geht stiftenJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 27: Die Ollie & Moon Show: Ein Stift geht stiften
12 Min.Folge vom 26.08.2026
Moon und Ollie würden gerne so gut zeichnen können wie Stanley. Der hat diese Kunst von seiner Cousine Estella erlernt. Diese lebt jedoch in Peru. Und weil die Landschaft dort so inspirierend und die Küche so schmackhaft ist, machen sich Ollie und Moon sofort auf den Weg zu ihr nach Südamerika. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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