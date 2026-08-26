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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Ein Stift geht stiften

ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 26.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Ein Stift geht stiften

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Die Ollie & Moon Show

Folge 27: Die Ollie & Moon Show: Ein Stift geht stiften

12 Min.Folge vom 26.08.2026

Moon und Ollie würden gerne so gut zeichnen können wie Stanley. Der hat diese Kunst von seiner Cousine Estella erlernt. Diese lebt jedoch in Peru. Und weil die Landschaft dort so inspirierend und die Küche so schmackhaft ist, machen sich Ollie und Moon sofort auf den Weg zu ihr nach Südamerika. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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