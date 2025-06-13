Die Patin - kein Weg zurück (1/3)Jetzt kostenlos streamen
Die Patin - kein Weg zurück
Folge 4: Die Patin - kein Weg zurück (1/3)
Katharina Almeda steht vor den Scherben ihres Glücks. Auf dem Geburtstagsfest ihrer siebenjährigen Tochter Sofie wird ihr Ehemann Max von BKA-Beamten verhaftet. Er soll in illegale Geschäfte mit dem organisierten Verbrechen verstrickt sein. Max' Anwalt Assmann hat den Auftrag, die Familie außer Landes zu bringen, doch Katharina weigert sich. Sie will dem Doppelleben ihres Mannes nachspüren. Während sich Vater Jochen um die beiden Kinder kümmert, beginnt für Katharina ein wahrer Alptraum. Besetzung: Veronica Ferres (Katharina Almeda) Axel Prahl (Kranold), Torben Liebrecht (Matz) Peter Davor (Assmann), Fritz Karl (Josef) Michael Degen (Jochen) Luka David Knezevic (Fabian Almeda) Nele Trebs (Sofia Almeda) Jeroen Willems (Max Almeda) Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Christoph Darnstädt Bildquelle: ORF/RTL/Aki Pfeiffer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick