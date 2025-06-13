Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Patin - kein Weg zurück

Die Patin - kein Weg zurück (1/3)

ORF2Staffel 1Folge 4vom 13.06.2025
Die Patin - kein Weg zurück (1/3)

Die Patin - kein Weg zurück (1/3)Jetzt kostenlos streamen

Die Patin - kein Weg zurück

Folge 4: Die Patin - kein Weg zurück (1/3)

91 Min.Folge vom 13.06.2025

Katharina Almeda steht vor den Scherben ihres Glücks. Auf dem Geburtstagsfest ihrer siebenjährigen Tochter Sofie wird ihr Ehemann Max von BKA-Beamten verhaftet. Er soll in illegale Geschäfte mit dem organisierten Verbrechen verstrickt sein. Max' Anwalt Assmann hat den Auftrag, die Familie außer Landes zu bringen, doch Katharina weigert sich. Sie will dem Doppelleben ihres Mannes nachspüren. Während sich Vater Jochen um die beiden Kinder kümmert, beginnt für Katharina ein wahrer Alptraum. Besetzung: Veronica Ferres (Katharina Almeda) Axel Prahl (Kranold), Torben Liebrecht (Matz) Peter Davor (Assmann), Fritz Karl (Josef) Michael Degen (Jochen) Luka David Knezevic (Fabian Almeda) Nele Trebs (Sofia Almeda) Jeroen Willems (Max Almeda) Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Christoph Darnstädt Bildquelle: ORF/RTL/Aki Pfeiffer

Die Patin - kein Weg zurück
ORF2
Die Patin - kein Weg zurück

Die Patin - kein Weg zurück

