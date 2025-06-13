Die Patin - kein Weg zurück (2/3)Jetzt kostenlos streamen
Die Patin - kein Weg zurück
Folge 5: Die Patin - kein Weg zurück (2/3)
Katharina folgt den Spuren ihres untergetauchten Mannes nach Paris. Dort soll Max mit der mysteriösen Marie als vermeintlicher Ehefrau im Hotel Raffael abgestiegen sein. Verfolgt von Polizei und den Schergen des Korsen Bonavita, sinkt sie immer tiefer in den Strudel dunkler Machenschaften. Ein Treffen mit dem russischen Mafia-Boss Sergej Assinowitsch steht bevor. Da Marie spurlos verschwunden ist, muss Katharina ihren Platz einnehmen. Sie lässt sich mit ihm auf einen heiklen Deal ein. Besetzung: Veronica Ferres (Katharina Almeda) Axel Prahl (Kranold) Torben Liebrecht (Matz) Peter Davor (Assmann) Fritz Karl (Josef) Michael Degen (Jochen) Luka David Knezevic (Fabian Almeda) Nele Trebs (Sofia Almeda) Jeroen Willems (Max Almeda) Delphine Chanéac (Marie) Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Christoph Darnstädt Bildquelle: ORF/RTL/Aki Pfeiffer
