Die Patin - kein Weg zurück (3/3)

ORF2Staffel 1Folge 6vom 14.06.2025
107 Min.Folge vom 14.06.2025

Auf sich allein gestellt, nimmt Katharina das Angebot von Assinowitsch an. Für den Schutz ihrer Familie erklärt sie sich bereit, ein gefährliches Waffengeschäft ihres Mannes zu Ende zu führen. Als Geldkurier soll sie eine große Summe von Moskau nach Genf überbringen. Die BKA-Beamten Kranold und Matz sind ihr immer noch auf den Fersen. Zudem weiß sie nicht, ob sie dem Wiener Bordellbesitzer Josef über den Weg trauen kann. Plötzlich steht Max vor ihr, Katharina muss eine schwere Entscheidung fällen. Besetzung: Veronica Ferres (Katharina Almeda) Axel Prahl (Kranold) Torben Liebrecht (Matz) Peter Davor (Assmann) Fritz Karl (Josef) Michael Degen (Jochen) Luka David Knezevic (Fabian Almeda) Nele Trebs (Sofia Almeda) Regie: Miguel Alexandre Bildquelle: ORF/RTL/Aki Pfeiffer

