Gürkchen-Pastete / Der SpaßkopfJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 19: Gürkchen-Pastete / Der Spaßkopf
22 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6
Squidina moderiert eine TV-Show, um einen Kurs in Hauswirtschaftslehre zu bestehen. // Patrick und SpongeBob versuchen, die Fantasie eines langweiligen Kindes anzuregen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon