Zu viele Patricks / Viel Tofu um nichtsJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 10: Zu viele Patricks / Viel Tofu um nichts
22 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6
Patrick heuert andere Patricks an, um auf Partys für Unterhaltung zu sorgen. // Pat-Thos erzählt eine schinkdonische Geschichte über Liebe und Schweinefleischprodukte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon