Die Klosett-Episode / Der Klopnodische Bund der EheJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 6: Die Klosett-Episode / Der Klopnodische Bund der Ehe
22 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6
Die Starfamilie ist im Badezimmer eingesperrt; Bunny und Cecil haben eine standesamtliche Hochzeit.
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Die Patrick Star Show
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon