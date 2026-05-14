Sicherheit geht nach/zurück / Patricks KaufhausJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 10: Sicherheit geht nach/zurück / Patricks Kaufhaus
68 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 6
Nach einem weiteren Desaster im Haus der Stars wird Patrick vom Feuerwehrchef dazu gezwungen, sich ein Video mit einem Sicherheitstraining anzugucken. // Patricks Karriere im Einkaufszentrum von Lady Hochnas geht den Bach runter.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4, Season 4: Nickelodeon