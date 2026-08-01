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Die Patrick Star Show

Doktor Patrick / Die Star-Pyjama-Party

NickelodeonFolge vom 01.08.2026
Doktor Patrick / Die Star-Pyjama-Party

Doktor Patrick / Die Star-Pyjama-PartyJetzt kostenlos streamen

Die Patrick Star Show

Folge vom 01.08.2026: Doktor Patrick / Die Star-Pyjama-Party

22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Nachdem Patrick Star versehentlich einen Arztkittel anzieht, ist er überzeugt davon, ein echter Arzt zu sein. Weil Pearl nicht bei Squidina übernachten kann, schmeißen die Stars für Squidina eine eigene Übernachtungsparty.

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