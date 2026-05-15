Besuch der Wikinger / Die UrlaubsvertretungJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 12: Besuch der Wikinger / Die Urlaubsvertretung
61 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Am Leif-Erikson-Tag reisen Patrick und SpongeBob in der Zeit zurück zu den Wikingern. // Als die Stars in die Berge reisen, bittet Squidina Plankton darum, sich um die Show zu kümmern.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon