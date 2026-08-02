Die Patrick Star Show
Folge vom 02.08.2026: Teamwork / Sidekick
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Vier Kollegen halten Patrick fälschlich für ihren Retreat-Leiter. Motiviert vom Mittagessen führt er chaotische Teamübungen, während der echte Instructor leidet. // Patrick und Squidina suchen einen Show-Assistenten, den Patrick in Old Man Jenkins' Seeesel Samuel findet. Samuel geht bei seinen Aufgaben zu weit und tritt bei jeder Gelegenheit die Star-Familie und das Publikum
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 4-5, Season 5: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon