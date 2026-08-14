Der tapfere Tofu (Todd) / Überall AugenJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge vom 14.08.2026: Der tapfere Tofu (Todd) / Überall Augen
22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
Patrick erzählt aus Hamdonia, wo Prinz Shmeat und Tofu Todd die Maw besiegen sollen. Todd macht Shmeats Leben schwer, während er Princess Hamhock heiraten will. // Patrick fürchtet nach dem Lernen von Lampenfieber sein Publikum und versucht verzweifelt, den Blicken zu entkommen. Squidina muss einen Weg finden, ihn zurück zur Patrick Show zu bringen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 4-5, Season 5: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon