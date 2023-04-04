Die perfekte Minute - BJÖRN UND JULIANJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 17: Die perfekte Minute - BJÖRN UND JULIAN
43 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute". Ob Freund:innen, Liebespaare oder Kolleg:innen – die perfekte Minute eignet sich für alle, die Spiel, Spaß und Nervenkitzel lieben! Eine Zitterpartie liefern sich Björn und Julian beim Spiel “Fußkegeln“, das neben Balance auch Treffsicherheit fordert!
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1