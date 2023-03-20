Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute - JENNY UND SARAH

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 20.03.2023
Die perfekte Minute - JENNY UND SARAH

Die perfekte Minute - JENNY UND SARAHJetzt kostenlos streamen

Die perfekte Minute

Folge 6: Die perfekte Minute - JENNY UND SARAH

43 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 12

"Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Doch um bis zu 25.000 Euro zu gewinnen, müssen sie sich mächtig ins Zeug legen. Neue Woche, neues Glück! Den Start machen Jenny und Sarah mit Stufe 5, die mit 2500 € belohnt wird! Die Challenge “Büro Tennis“ verspricht Spaß, Spannung und einen Schlagabtausch, der Teamarbeit verlangt! Ob es für die beiden reicht?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die perfekte Minute
SAT.1
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute

Alle 1 Staffeln und Folgen