Die perfekte Minute
Folge 6: Die perfekte Minute - JENNY UND SARAH
43 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 12
"Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Doch um bis zu 25.000 Euro zu gewinnen, müssen sie sich mächtig ins Zeug legen. Neue Woche, neues Glück! Den Start machen Jenny und Sarah mit Stufe 5, die mit 2500 € belohnt wird! Die Challenge “Büro Tennis“ verspricht Spaß, Spannung und einen Schlagabtausch, der Teamarbeit verlangt! Ob es für die beiden reicht?
Die perfekte Minute
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1