Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 22.12.2020: Weg mit dem Junkfood!
44 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12
Die schwergewichtigen Schwestern Amy und Tammy träumen von einem normalen Leben - und haben nun Angst, dass Dr. Procter sie nicht operieren will. Denn um zur Magenverkleinerung zugelassen zu werden, müssen beide viel Gewicht verlieren. Das heißt, auf Süßigkeiten, Limonade und üppige Nudelgerichte verzichten - was für die Schwestern ein echtes Drama ist. Von nun an steht stärkehaltiges Gemüse auf dem Speiseplan. Doch, wenn das der Preis dafür ist, dass Tammy in Zukunft ohne Rollator gehen kann, sollte es den Verzicht wert sein. Außerdem empfiehlt Dr. Procter Sport und schickt Amy und Tammy ins Schwimmbad.
