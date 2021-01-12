Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 12.01.2021: Neues Leben, neues Ich
44 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 12
Heute ist Amys und Tammys letzte Gewichtskontrolle. Ergebnis: Amy wird in zwei Tagen operiert, aber Tammy wird nicht zugelassen! Das Drama ist damit vorprogrammiert. Nach dem Termin bei Dr. Procter wird sie zur tickenden Zeitbombe, ist extrem frustriert und gibt ihrer Schwester die Schuld am Scheitern. Dabei hätte Tammy eigentlich Grund, guter Laune zu sein, denn sie hat nach langer Zeit wieder einen Mann kennengelernt: Seit Wochen ist sie mit Jerry am videochatten, und findet ihren neuen, schlanken Verehrer nicht nur nett, sondern auch attraktiv. Nun haben sich die zwei zu einem Treffen verabredet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.