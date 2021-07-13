Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 13.07.2021: Der Lockdown ist schuld!
44 Min.Folge vom 13.07.2021Ab 12
Die fettleibigen Schwestern Amy und Tammy mussten mit Dr. Procter einen Deal machen: Tammy musste ihr Gewicht auf mindestens 250 Kilo bringen, um für eine Magen-OP zugelassen zu werden. Amy hatte nur noch 11 Kilo zu viel. Resultat: Amy schafft die Hürde, Tammy nicht – was bei den Schwestern für große Konflikte sorgt. Tammy hatte vor allem die Covid-Pandemie eingebremst. Sie konnte kaum das Haus verlassen, sich nicht bewegen und fiel in ihr altes Essverhalten zurück. Heute drehen die „Pfund-Schwestern“ wieder Youtube-Videos und zeigen ihren Fans Make-up-Tipps, Deko-Ideen und neue Rezepte.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
