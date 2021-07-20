Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
Folge vom 20.07.2021
Folge vom 20.07.2021
Ab 12

Amy hat seit ihrer Magenverkleinerung vor vier Monaten 56 Kilo abgenommen. Bei Schwester Tammy ist leider das Gegenteil der Fall: Die 34-Jährige hatte ihr Zielgewicht von 250 Kilo schon erreicht, ist jetzt aber wieder auf 270 und bekommt kaum noch Luft. Da Amy inzwischen schwanger ist, haben sich ihre Prioritäten verschoben: Sie will sich auf das Baby vorbereiten und nicht mehr rund um die Uhr um ihre Schwester kümmern. Tammy ist deprimiert, dreht heute aber trotzdem ein Youtube-Video, um ihren Fans von den neuen Plänen bezüglich Gewichtsabnahme zu berichten.

