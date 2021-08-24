Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 24.08.2021: Tammys großes Geheimnis
44 Min.Folge vom 24.08.2021Ab 12
Tammys langjähriger Online-Freund Jerry, der sie nun zum ersten Mal besucht, muss bald wieder nach Hause. Doch er hat ein schlechtes Gewissen, weil sie dann wieder auf Amy und Michael angewiesen ist. Tammy Familie dagegen ist ganz froh, dass Jerry fährt, weil er sich ständig mit ungesundem Zeug vollstopft und auch die 290-Kilo-Frau mit Kalorienbomben versorgt, die auf der Tabu-Liste stehen. Tammy ist traurig, dass Jerry wegmuss, weil sie sich in ihn verliebt hat, andererseits auch nervös: Sie war nicht ganz ehrlich zu Jerry und muss ihm etwas beichten, was ihm möglicherweise nicht gefällt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.