Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 27.04.2022: Das Aus für Kakerlaken
44 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 12
Tammy hat einen neuen Freund. Doch seit dem Fehlgriff mit ihrem Ex macht sich die Familie in Bezug auf die Männerbekanntschaften der fettleibigen Frau große Sorgen. Bruder Chris hat Internetberichte verfolgt, wo das Gerücht kursiert, dass dieser Phillip einen ausgeprägten Fetisch für dicke Frauen hat und somit wahres Gift für Tammys Diät ist. Doch Tammy vertraut Phillip bedingungslos – die beiden haben sogar schon übers Heiraten gesprochen. Für Amy aber ist klar: Bevor Tammy an eine Beziehung denkt, muss sie sich auf sich selbst konzentrieren und abnehmen, wenn sie nicht bald unter der Erde liegen will.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
