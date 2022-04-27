Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Das Aus für Kakerlaken

TLCFolge vom 27.04.2022
Das Aus für Kakerlaken

Das Aus für KakerlakenJetzt kostenlos streamen

Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Folge vom 27.04.2022: Das Aus für Kakerlaken

44 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 12

Tammy hat einen neuen Freund. Doch seit dem Fehlgriff mit ihrem Ex macht sich die Familie in Bezug auf die Männerbekanntschaften der fettleibigen Frau große Sorgen. Bruder Chris hat Internetberichte verfolgt, wo das Gerücht kursiert, dass dieser Phillip einen ausgeprägten Fetisch für dicke Frauen hat und somit wahres Gift für Tammys Diät ist. Doch Tammy vertraut Phillip bedingungslos – die beiden haben sogar schon übers Heiraten gesprochen. Für Amy aber ist klar: Bevor Tammy an eine Beziehung denkt, muss sie sich auf sich selbst konzentrieren und abnehmen, wenn sie nicht bald unter der Erde liegen will.

Alle verfügbaren Folgen