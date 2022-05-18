Des einen Freud, des anderen LeidJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 18.05.2022: Des einen Freud, des anderen Leid
45 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12
Obwohl Chris sein Zielgewicht von unter 180 Kilo nicht erreicht hat, wird er von Dr. Smith zur Operation zugelassen. Er kann sein Glück kaum fassen – versucht er doch seit über elf Jahren einen Magen-Bypass zu bekommen. Seine Schwester Tammy dagegen bringt immer noch an die 290 Kilo auf die Waage und ist weit von dem lebenswichtigen Eingriff entfernt. Amy und Ehemann Michael möchten indessen in ein größeres Haus ziehen, da ihnen seit der Geburt ihres Babys der Platz ausgeht. Am liebsten würde Amy eine Immobilie kaufen, doch die Sorge um Tammys extreme Fettsucht steht ihren Plänen weiterhin im Weg.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
